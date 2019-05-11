سبب غريب دفع بالأمير هاري وميغان ماركل إلى تسميه ابنهما “آرتشي”

متابعة بتجــــــــــرد: أبقى الثنائي الملكي هاري وميغان العالم في حالة تخمين لأسابيع حول الإسم الذي سيطلق على المولود الأول، لحين أن كشف الزوجان في النهاية أن اسم الطفل المختار هو “آرتشي”.

وسرعان ما أشاد المحبون بالاسم الذي سيحمله ابن حفيد الملكة اليزابيث، لتخلّصهم من الألقاب التقليدية. أما “آرتشي” فيعني الـ”شجاع” ، وغالبًا ما يتم استخدامه كمختصر لكلمة Archiboldالإنكليزية.

لكن المفاجأة الصادمة فجرّها أصدقاء دوقة ساسكس، اذ نقل موقع دايلي مايل مزاعمهم التي تفيد أن الممثلة الأميركية السابقة استلهمت الاسم الأول لإبنها الصغير من قطة أليفة عاشت معها لفترة!

فوفق صديقة سابقة مقربة من ميغان، يُعتقد أنّ القطة “آرتشي” أصبحت في آخر أيامها سمينة، ويعتقد أن الحيوان الأليف قد مات بينما كانت الممثلة السابقة في الكلية بجامعة نورثويسترن في شيكاغو.