فارس كرم يتابع مسلسل “بروفا” وهذا ما قالته له ماغي بو غصن

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم اللبناني فارس كرم عن المسلسلات التي يتابعها خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار فارس كرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي فراس حليمة ضمن برنامجه الرمضاني “جمعتنا حلوة” عبر أثير إذاعة “أغاني أغاني” إلى أنه عاد من جولته الأميركية منذ ثلاثة أيام ولكنه استطاع أن يبدأ بمتابعة مسلسل “بروفا” للنجمة ماغي بوغصن لأنه يحبها على الرغم من عدم معرفته المسبقة بها بالإضافة إلى مسلسل “خمسة ونص”.
من جانبها أعربت ماغي عن سعادتها بمتابعة فارس للمسلسل وعبّرت بدورها عن محبّتها له بتغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” فكتبت: “كتير مبسوطة بمتابعتك بروفا. نجم لبناني منفتخر فيك ومحبتك غالية عندي”، فعاد فارس وردّ عليها وكتب: “يخليلي قلبك… مبسوط بنجاحك”.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “بروفا” هو من تأليف، سيناريو وحوار يم مشهدي، إخراج رشا هشام شربتجي وإنتاج شركة “إيغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان.
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