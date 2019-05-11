كارين رزقالله تبدي رأيها بدور انتصار في “الباشا”

يحقق مسلسل “الباشا” الذي يعرض عبر قناة “الجديد” نسبة مشاهدة عالية جداً، وذلك بعد ان تفوق بالارقام على باقي المسلسلات المنافسة التي تعرض في نفس التوقيت على محطات لبنانية أخرى.

وقد وُضعت كل شخصية في العمل حَجر الأساس لنجاحه بشكل كبير، فالكاستينغ كان موفقاً جداً بحيث ان كل ممثل كان في المكان المناسب.

و”انتصار”، التي تلعب دورها الممثلة سهى قيقانو، من الشخصيات التي لفتت الانظار خاصة أنها تملك “كاباريه” تعمل فيه مجموعة من الراقصات ويتردد عليه “الباشا” الذي يلعب شخصيته النجم السوري القدير رشيد عساف.

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انتصار، لها ستايلها الخاص من تسريحة شعرها الى مكياجها الى الثياب التي ترتديها بالاضافة الى لغة الجسد وطريقة كلامها حيث تتفاعل مع كل عبارة بحسب المشهد.

سهى قيقانو زرعت وحصدت تعبها بعد ان قدمت الدور بجدارة وقد اثنى العديد من الوجوه المعروفة والجمهور على دورها من بينهم كارين رزقالله والناقد الفني د. جمال فياض.

بدورها شكرت “قيقانو” “رزقالله” على رأيها وقالت في تغريدة: “شكرا للكاتبة المبدعة كارين رزقالله على رأيا فيي بدور “انتصار” بـ “الباشا” مبدئي في الحياة هو”من طلب العلا سهر الليالي”الدقة مطلوبة والمثابرة وما اتكل على احد. وافقت قريت عملت ابحاث بقوة عن حقبة١٩١٠درست الشخصية بكل جوانبا من حيث الصوت لغة الجسد الماكياج الازياء الشعر ونفذت بايديي انا“.

أما الناقد الفني د. جمال فياض قال: “دائماً مميزة، ودورك يلفت … الشخصية معك فيها روح وقلب ومشاعر … أحيي اجتهادك الجدّي والصعب واحترامك لكل عمل ودور“.

نشير ان “الباشا” انتاج شركة مروى غروب وهو مستمر بجزء ثالث وقد انضم وجوه جديدة الى المسلسل منها: جويل الفرن ويمنى شري. وهو من كتابة رازي وردة، اخراج كنان اسكندراني ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، يمنى شري، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.