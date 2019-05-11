ريم البارودي لأحمد سعد: كفاية قلة أدب أنا عاملة حساب لمرضك وإلا..!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحات الفنان المصري أحمد سعد بشأن زواجه من الفنانة ريم الباروي لمدة 6 أيام فقط، خرجت الأخيرة عن صمتها لتعلق على تصريحات طليقها التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية.

وزعمت ريم الباروي، بحسب ما جاء في منشور عبر إنستغرام، أن زواجها من سعد دام 21 يومًا وليس 6 أيام؛ إذ قالت: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام، لاااااااا أنا أصلاً اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هاااا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب"، مضيفة: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم.. العمل عمل الله. ريم البارودي".

وحول حديث أحمد سعد عن أن إحدى طليقاته قامت بعمل سحر له، ردت البارودي قائلة: "واللي مش حسمح بيه إن يا حراااااام إننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها أقسم بالله وحياة شهر كريم أقسم بالله أنا عاملة حساب مرضك مش أكترررر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حدي يقول اللي حصل في الكواليس".

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يذكر أن أحمد سبق له الزواج من الفنانة المصرية ريم البارودي في 2018 قبل أن يعلنا انفصالهما في العام نفسه.

كما سبق له الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب قبل أن يعلنا انفصالهما أيضًا في مارس 2019.