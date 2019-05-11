أزمة تسريب تلاحق "مملكة الغجر"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّض مسلسل "مملكة الغجر" الذي تقوم ببطولته الفنانة حورية فرغلي لأزمة تسريب ثلاث حلقات من 6 لـ8 قبل موعد عرضها على الشاشات. حيث أصيبَ فريق العمل بالاحباط لبقائها متاحة عبر قنوات قرصنة الأعمال الدرامية عبر YouTube لعدة ساعات.
وفيما يعمل فريق العمل لكشف الشخص الذي يقف وراء عملية التسريب، قررت الشركة المنتجة للمسلسل تأجيل تسليم حلقاته الممنتجة للقنوات إلى ما قبل موعد عرضها بفترةٍ قصيرة تجنبا لتسريبها مجدداً.
يُذكر أن "مملكة الغجر" هو ثاني عمل درامي يتعرّض للقرصنة عبر الإنترنت بعد تسريب الحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو" قبل بداية شهر رمضان بعدة أيام.
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