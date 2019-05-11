شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تختار الغموض والألغاز فى مواجهة كوميديا مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دنيا سمير غانم تقدم كوميديا للأطفال والكبار فى "بدل الحدوتة 3"..وياسمين صبرى تذهب للدراما الاجتماعية مع "حكايتى"

3 أيام مضت من الموسم الدرامى الذى يشهد منافسة كبيرة بين العديد من المسلسلات، وبدأ المشاهد يضع يده على أبرز الأعمال التى نالت إعجابه، وتصدر بعض النجوم تريندات البحث على "جوجل" وأصبح آخرون حديث السوشيال ميديا، خاصة نجمات البطولة النسائية وأبرزهن ياسمين عبد العزيز فى "لآخر نفس" ومى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" ودنيا سمير غانم فى "بدل الحدوتة 3"، وذلك فى مقابل أعمال لم تستحوذ بشكل كبير على اهتمام المشاهد، ولم يتردد أسماء بطلاتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتنوعت البطولة النسائية فى الموسم الرمضانى الجارى بين الغموض والألغاز ويمثل هذه التيمة مسلسل "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز فى محاولة ناجحة لتغيير جلدها إذ اعتادت على تقديم الكوميديا فى السنوات الماضية، فى مواجهة الكوميديا ويمثل هذه التيمة دنيا سمير غانم ومى عز الدين.

ياسمين صبرى

تخوض الفنانة ياسمين صبرى تحديا صعبا هذا العام لخوضها أول بطولة مطلقة لها فى رمضان وسط نجوم استطاعوا وضع أقدامهم على الخريطة الرمضانية، وبعد عرض 4 حلقات من العمل يبدو أن وصف "خطفة جماهيرية" مناسب لتلك الحالة من الإعجاب والإشادة التى انتابت الجمهور المصرى إبان عرض أولى حلقاته.

وتصدر المسلسل حديث الجمهور على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وحصد نصيب الأسد من الآراء الإيجابية، ممن وصفوه بـ"الدراما اللى تشد"، و"مسلسل للعائلة"، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فى بطولته كل من، وفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمرو صحصاح ومحمد عبد السيد وأخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة من الإسكندرية بسيطة تعمل فى أتيليه لتصميم الأزياء، وتصمم بطلة العمل "ياسمين" الأزياء تحصد عليها جائزة، لتفتتح بعدها أكبر مكان لتصميم الأزياء فى الإسكندرية بعد معاناة صعبة.

ياسمين عبدالعزيز

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن تتخلى عن الكوميديا التى اعتادت تقديمها فى العشر سنوات الأخيرة، لتغير جلدها هذا العام بمسلسل "لآخر نفس"، وتلجأ للغموض والأكشن، لتخلع عباءة الكوميديا وتقدم تجربة جديدة، ولاقت التجربة قبولا جماهيريا كبيرا مع عرض أولى حلقات المسلسل الذى تصدر قوائم البحث على جوجل.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث العمل دور "مهندسة ديكور" تدعى "أميرة"، فقدت زوجها الضابط فى أحداث غامضة ولديها طفلان، لتنقلب حياتها رأسا على عقب، لتجد نفسها متورطة فى المشكلات وتدخل فى صراعات ومواقف خاصة عندما تكتشف حقائق عن زوجها.

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دنيا سمير غانم

وتعتبر الكوميديا الصبغة الأبرز فى الأعمال الدرامية النسائية، إذ تقدم دنيا سمير غانم تجربة جديدة هذا العام مع المخرج خالد الحلفاوى فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، حيث تلعب 3 شخصيات مختلفة كل منهما فى 10 حلقات منفصلة.

وأشعلت النجمة دنيا سمير غانم الأجواء بأغنيتها "تعال تعال" التى تعد أولى تجاربها الغنائية باللهجة الخليجية، إذ أطلقتها مؤخرًا ضمن أحدث حلقات مسلسلها "بدل الحدوتة 3" لتثير ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا.

ونالت الأغنية إشادة كبيرة من مشاهدى المسلسل، خاصة الخليجيين الذين أكدوا أنها قد أجادت الغناء بشكل تام باللهجة الخليجية ودعوها لتكرار الأمر لاحقاً .

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال يعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

مى عز الدين

واختارت مى عز الدين أن تعود للكوميديا هذا العام بعد غياب، منذ "دلع بنات" فى 2014، وتقدم شخصية الفتاة الشعبية التى تعمل فى مجال الأفراح "بيسة"، وجدتها "سكسكة" من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، للمخرج أكرم فريد.

دخل مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، قائمة توب تريند على موقع تويتر بعد عرض حلقاته الأولى على قناة الحياة .

وتجسّد مى عز الدين خلال أحداث "البرنسيسة بيسة" شخصيتين، الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا، أما الشخصية الثانية فهى الجدة سكسكة التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة.

ومسلسل «البرنسيسة بيسة» التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 أفلام هم: "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.