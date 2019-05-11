شاهد.. رسالة غير متوقعة من نهى نبيل الى حليمة بولند!

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 08:55 صباحاً - بعد سنوات من الخلاف، قررت الفاشينيستا الكويتية، نهى النبيل، التصالح مع مواطنتها الاعلامية حليمة بولند.

مخلال حلولها ضيفة على برنامج “صديق العمر”، عرض عليها المذيع عبد الرحمن الدين، مقدم البرنامج الإتصال بحليمة بولند والتصالح معها بمناسبة شهر رمضان.

ولم تتردد نهى نبيل بالموافقة وقالت : “كل عام وأنت بخير وأنا بالنسبة لي طاح الحطب.. وتبقين بالنسبة لي من أجمل الأعلاميات”.

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وتابعت نهى نبيل: “أنا أطيحه من ناحيتي طايح من زمان.. لو شفتها في مكان أسلم عليها عادي ولكن لا أدري شو ردها.. وأنا أقولها كل عام وهي وأولادها بخير وحليمة أحبك وأحترمك وأقدرك”.

يذكر ان الخلاف بين نهي نبيل وحليمة بولند يعود لسنوات مضت حيث صرحت نهى نبيل أنها لا تريد الظهور مع حليمة بولند مرة أخرى.

حليمة ردت عليها واصفة كلامها بالنفاق، الأمر الذي دفع بنهى لرفع دعوى قضائية اتهمت فيها حليمة بالتشهير بها، وفي مايو 2017، أصدرت دائرة الجنح الثّالثة في دولة الكويت، حكمًا ببراءة حليمة.