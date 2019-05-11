الإعلانات تجمع النجوم في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انطلقت مع بداية شهر رمضان عدة إعلانات بأفكارٍ مختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم. فيما تباين التفاعل حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



شركات الاتصالات

البداية مع شركة فودافون التي جمعت العدد الأكبر من النجوم في إعلان قائم على نجومية الفنان عمرو دياب الذي ظهر وهو يسترجع الذكريات منذ بدايته الفنية ومعه مجموعة من أصدقائه الذين عمل معهم في السابق، وكذلك عدد من أقاربه. كما ظهرت أيضا الفنانة دينا الشربيني برفقة عدد من أصدقائها. والنجوم سوسن بدر، منه شلبي، احمد مالك، حسن الشافعي، اشرف عبد الباقي، غادة عادل، أحمد فهمي، ريهام عبد الغفور وعزت ابو عوف.

وحظي الاعلان بتفاعلٍ كبير منذ الساعات الاولى لطرحه عبر الشاشات خاصة مع تكرار عرضه كاملاً لأكثر من مرة.

دوبتو بين نانسي وتامر

شركة أورانج قدمت إعلانها القائم على دويتو غنائي يجمع بين تامر حسني ونانسي عجرم من خلال شعارها " فرق كبير" في اشارة لبعض الأمور البسيطة التي يقوم بها الإنسان وتُحدث فرقاً في حياة الآخرين. ولقد حظي باعجاب قطاع عريض من الجمهور وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في التعليقات الايجابية عن الاعلانات.



اتصالات

واختارت شركة اتصالات الفنان محمد رمضان والفنان العالمي جان كلود فاندام لإعلانها الجديد. الذي يظهران فيه بحالة اشتباك. علماً أن "رمضان" يحافظ من خلاله على موقعه كواجهة اعلانية للشركة.



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اصاله واعلان مثير للجدل

ورغم الاشادة بصوت الفنانة أصالة في اعلان إحدى التجمعات السكنية، إلا أن الطريقة التي أدت بها أصالة الاغنية لم تلقى استحسان الجمهور، باعتبارها ظهرت وكأنها تغني للقدس وليس أغنية دعائية



العسيلي

وللعام الثاني على التوالي يواصل الفنان محمود العسيلي تقديم أغنية ترويجية لاحد البنوك الكبرى وهذه المرة قدمها مع الفنانين مصطفى حجاج ومدحت صالح بعنوان "ابن مصر". فيما تجاوز عدد مشاهديها بعد ساعات من طرحها حاجز المليون مشاهدة، وهي الاغنية التي كتب كلماتها امير طعيمة.