شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تصور "البرنسيسة بيسة" بإحدى فيلات السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة مى عز الدين مشاهدها فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى يعرض يومياً طوال شهر رمضان على شبكة قنوات الحياة حصرياً، بإحدى فيلات السليمانية على الطريق الصحراوى مع المخرج أكرم فريد.

ويتبقى لمى عز الدين حوالى 5 أيام تصوير وتنتهى تماماً من العمل، ويستكمل المخرج أكرم فريد لمونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى يدور فى إطار كوميدى شعبى، تعود من خلاله مى عز الدين إلى الفكاهة والضحك.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.