شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان مش بس مسلسلات.. 7 عروض مسرحية خلال الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستحوذ الأعمال الدرامية على اهتمام المشاهدين خلال شهر رمضان، لكن البعض يفضل الخروج فى سهرات رمضانية أو مشاهدة عرض مسرحى، فى محاولى لكسر الروتين اليومى خلال الشهر الكريم، فى السطور التالية إليك العروض المسرحية المتاحة خلال شهر مضان.

تقدم فرقة مسرح الشباب بداية من اليوم الجمعة، العرض المسرحى «ترنيمة الفلاح الفصيح» على المسرح العائم الصغير بالمنيل، لمدة أسبوعين، والعرض بطولة هانى عبدالناصر، حنان الفيومى، وسام مصطفى، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.

وعلى خشبة المسرح القومى تقدم فرقة المسرح القومى ابتداء من 11 رمضان الموافق 16 مايو عرض «يعيش أهل بلدى»، ويستمر حتى نهاية الشهر الكريم، إخراج عاصم نجاتى.

تقدم فرقة مسرح الطليعة العرض المسرحى «كأنك تراه» تأليف نسمة سمير، وإخراج ماهر محمود، وذلك من يوم 10 رمضان الموافق 15 مايو على مسرح الطليعة بالعتبة.

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بينما تقدم فرقة المسرح الحديث فتقدم العرض المسرحى «قواعد العشق الـ 40»، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ولمدة 10 أيام ابتداء من 12 رمضان الموافق 17 مايو، العرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، وإخراج عادل حسان.

أما للأطفال فيقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض العرائس الشهير «الليلة الكبيرة» خلال شهر رمضان فى عدة أماكن منها ساحة الهناجر بالأوبرا، ابتداء من 6 رمضان الموافق 11مايو ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن فعاليات «هل هلالك» وعلى مسرح مركز طلعت حرب الثقافى ابتداء من 8 رمضان الموافق 13 مايو ولمدة أسبوع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافى، كما يقدم العرض أيام 6، 7، 15، 16، 17 رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

أما فرقة الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فتشارك بعرض «ست الدنيا» ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب ابتداء من 8 رمضان الموافق 13 مايو ولمدة 9 أيام، بالإضافة إلى تقديم ورشة رسم للأطفال، ليقدم العرض بعدها على مسرح الحديقة الدولية بالإضافة إلى عروض الأراجوز حتى نهاية الشهر الكريم.

وقررت شركة «كايرو شو» تقديم العرض المسرحى «الملك لير» للفنان يحيى الفخرانى يوم 17 مايو الجارى، بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عاماً من عرضها حيث أخرجها مسرحياً أحمد عبد الحليم وتليفزيونياً جمال عبد الحميد.