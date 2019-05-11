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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري محمد فؤاد أولى السهرات الرمضانية داخل أحد المراكز التجارية بالشيخ زايد وسط حضور كبير من الجمهور وسكان أكتوبر والشخصيات العامة.
صعد محمد فؤاد على خشبة المسرح مرددا أغنية "سلام" وضج المكان بعاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، بعدها وجه تحية للحضور لحفاوة الإستقبال وقام بتهنئتهم بالشهر الكريم، واستكمل فؤاد الغناء بأشهر أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني.
وأبرز الأغاني التي أشعل بها فؤاد الأجواء "ابن بلد" و "يا أصيل يا اصلي" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدني الحنين" و"يا ناسي روحي" وقلبي اللي حبك" و"الحب الحقيقي" و"القلب الطيب" ،"كمننا "و "حيران" وغيرها من الاغنيات التي تشاركَ غناءها مع المعجبات كدويتوهات نالت إعجاب الجميع.
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تصوير شريف عبد ربه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- محمد فؤاد يشعل أولى السهرات الرمضانية بأغانيه الشهيرةخاص "الفن"- عابد فهد: لم أغادر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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