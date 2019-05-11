كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن يسرق فكرة إنشاء الهرم في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الواد سيد الشحات" عودة كل من سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيقه فخرالعرب، بالزمن للعصر الفرعوني في عام الشمس حيث يحكم الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر.
واُقتيد كل من الأبطال الثلاثة إلى سوق النخاسة، حيث اشترى الملك خوفو كل من فخر وريتاج، بينما كان سيد من نصيب عالم تحنيط.
وإدعى فخر أنه صاحب فكرة إنشاء الهرم، حيث عرضها على الملك خوفو قبل المهندس، فيما اختيرت ريتاج عروسًا للنيل، لكنها رفضت الزواج من الملك، وانتهت الحلقة بأمر الملك قتل ريتاج لتكون عبرة لمن يرفضه.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).