كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن يسرق فكرة إنشاء الهرم في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الواد سيد الشحات" عودة كل من سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيقه فخرالعرب، بالزمن للعصر الفرعوني في عام الشمس حيث يحكم الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر.

واُقتيد كل من الأبطال الثلاثة إلى سوق النخاسة، حيث اشترى الملك خوفو كل من فخر وريتاج، بينما كان سيد من نصيب عالم تحنيط.

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