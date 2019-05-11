كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض علي حورية فرغلي.. تعرف على التفاصيل! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "مملكة الغجر" تصاعد أحداث مع "ياسمينا" الفنانة حورية فرغلي، ورجل الأعمال "النوري" سامح الصريطي، وفشلت "ياسمينا" في التنكر بشخصية ممرضة باسم "سوسن"، لخداع الشرطة، حيث أُلقي القبض عليها بتهمة سرقة محل الذهب، بالإضافة إلى إدانتها بانتحال صفة ضابط.

وتفاجأ رجل الأعمال "النوري" بطلب شركة التأمين في لندن بمعرفة السبب الحقيقي لوفاة الحصان "رهوان"، من خلال تشكيل لجنة لتشريح الخيل وكتابة تقرير جديد، حيث خُطفا مدير البرامج بالشركة "رؤوف" وزميله "هيثم"، على يد "النوري"، لمعرفة المتسبب في كشف تزوير وفاة "رهوان".