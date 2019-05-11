السعودية تلغي نظام الكفيل وتستبدله بـ “الإقامة المميزة”

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 06:55 صباحاً - تتجه السعودية مستقبلا إلى إلغاء نظام الكفالة و الكفيل، بعد إقرار مجلس الشورى نظام “الإقامة المميزة”، أمس، الذي يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

وأنشأت السعودية مركزا يطلق عليه مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، وفقًا لموقع “العربية”.وينقسم نظام “الإقامة المميزة” إلى قسمين، هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، مع مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

يأتي نظام “الإقامة المميزة” ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، خلال مقابلة خاصة على قناة “العربية”، عام 2016.

وأكد ولي العهد السعودي، آنذاك، أن مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب.. ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.