أحمد سعد يُجيب عن سؤال بشأن "الرجوع لسمية الخشاب وريم البارودي"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالا أخيرا للفنان أحمد سعد، خلال الجزء الثاني، من حلقته ببرنامجها "شيخ الحارة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس".

وقالت "وهبة" لـ"سعد": "لو قدامك ترجع واحدة من زوجتين انت انفصلت عنهم ترجع لسمية الخشاب ولا ريم البارودي"، ليرد الأخير: "أرجع قبل ما اتجوزتهم أصلًا، أرجع سينجل".

وحلّ الفنان أحمد سعد ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث خلال جزأي الحلقة عن أسباب انفصاله من الفنانة سمية الخشاب، وعلاقته بريم البارودي

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