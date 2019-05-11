شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ أحمد سعد بعد تصريحاته ضدها: هتتحاسب على الكلام ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة سمية الخشاب على تصريحات المطرب أحمد سعد ضدها عقب ظهوره مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث وجهت حديثها له عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور انستجرام.

وقالت سمية الخشاب: "بسم الله الرحمن الرحيم أحمد سعد : أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللى كانت بينا، واللى كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة.. أنا أكيد هرد عليكم وده من حقى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومع احترامى للجمهور والناس مش أى حاجة تتقال نصدقها، فيه كلام يتقال صدق، وفيه كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده فى رد قريبا جدا من اتهام فى حاجات أنا ماعملتهاش".

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كان المطرب أحمد سعد قد حل ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة فى إحدى حلقات برنامجها "شيخ الحارة"، وأدلى بالعديد من التصريحات التى تدين النجمة سمية الخشاب منها، أنها أخذت منه الشقة التى كتبها لها، بعدما اشتراها من جهده وعمله وبأموال الحفلات التى كان يُحييها، كما أنها أخذت منه لحن أغنيتها الأخيرة وذهبت للشهر العقارى وسجلتها باسمها، هذا بالإضافة إلى أنه هو الذى طلقها غيابى دون أن تعرف وأنها فوجئت بهذا الأمر، بعدما وجد أنه ليس فى مصلحته الاستمرار فى زواجه من سمية.