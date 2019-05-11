نيللي كريم: أستعدّ لمشاركة هند صبري وكريم عبد العزيز في الفيل الأزرق

اسماء السيد - النجمة المصريّة نيللي كريم تحدّثت لكاميرا "الخليج 365" عن غيابها عن رمضان هذا العام وعن عدد من الأمور الفنيّة التي يمكن متابعة تفاصيلها في هذا التقرير المصوّر:



سعيد حريري من بيروت: في لقائها المصوّر مع "الخليج 365" تحدّثت الممثلة المصرية نيللي كريم عن إنطباعاتها بمسلسل إختفاء، كما تحدّثت عن غيابها عن شاشة رمضان، وعن غيابها مع عدد كبير من النجوم عن دراما رمضان هذا العام. وفي نهاية لقائها معنا أعربت عن حماسها لمشاركة زميليْها هند صبري وكريم عبد العزيز بطولة فيلم الفيل الأزرق الذي يعرض قريباً في صالات السينما.