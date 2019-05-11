أيتن عامر تكشف عن موقف أغضبها من آثار الحكيم

روت الفنانة المصرية أيتن عامر بعض المواقف الصعبة التي تعرضت لها منذ بداية مشوارها الفني حتى الآن.

وحلّت الفنانة المصرية ضيفة مساء الأربعاء، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة" الذي يُعرض عبر شاشة القاهرة والناس.

وتحدثت عن موقف جمعها بالفنانة آثار الحكيم، وأكدت أنه من المواقف الصعبة التي لا تحب أن تتذكرها، فعندما حلت ضيفة على برنامج "افطر معانا" الذي كان يُعرض على شاشة التلفزيون المصري في السابق، وتقدمه الإعلامية سلمى الشماع، كانت الحلقة تضم أيضًا آثار الحكيم ووزير التعليم حينها، وبمجرد أن وصلت آثار إلى الاستوديو اشترطت أن لا تحضر الحلقة إلا بمفردها.

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وأضافت آيتن عامر: "الموقف ضايقني جدًا وحسسني إني قليلة"، لافتة إلى أن فقرة الإفطار بالبرنامج كان من المفترض أن تجلس على طاولة واحدة مع مقدمة البرنامج وضيوفها، ومن ضمنهم آثار الحكيم، إلا أن آثار رفضت ذلك أيضًا وطالبتهم بأن تجلس على الطاولة الأخرى التي تضم فريق الإعداد والعاملين في البرنامج، وهو ما تسبب في غضب آيتن وقررت المغادرة سريعًا، وأشارت إلى أن بعد الحلقة بأيام انتشرت في الصحافة تفاصيل الموقف الذي تعرضت له على يد آثار الحكيم، وأحدث الأمر ضجة كبيرة وقتها.

وانهارت أيتن في البكاء بعد سؤالها عن تقصيرها في رعاية ابنتها المريضة بسبب التزامها بتصوير أحد الأفلام، لافتة إلى أنها كانت ترتدي فستان زفاف وتنتظر تصوير المشهد وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تذهب لابنتها المريضة التي كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مؤكدة أن مهنة التمثيل هي مهنة بلا رحمة ولا قلب ولا يعرف الجمهور هذه الكواليس والمتاعب.

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