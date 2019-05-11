سمية الخشاب تصف طليقها المطرب أحمد سعد بـ"اللئيم"

لم تقفْ الفنّانة المصريّة، سمية الخشاب، صامتة أمام اتّهامات طليقها، الفنّان المصريّ، أحمد سعد لها، بسرقة شقّته وخداعه، وقالت عبر "إنستغرام": "قل ما شئت في مسبه عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب.. لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب".

وسألتها إحدى متابعاتها، قائلة: "يعني بيتهمك إنك سرقتي شقته وتقولي مش هرد إزاي مش فاهمة".

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فبرّرتْ سمية عدم ردّها، معلّقة: "مش محتاجة أرد حبيبتي لإن أنا حد بحترم جمهوره ومش بهتم بالتفاهات".

وكان الفنّان المصريّ أحمد سعد، قد نفى كلّ ما قالته طليقته سمية الخشاب، بشأن رفع قضيّة طلاق عليه، مؤكّدًا أنّه هو من قام بتطليقها غيابيًا، دون علم منها، موضّحًا، أنّه اتّخذ هذا القرار، بعد أنْ تعرّض للخيانة والخداع منها.

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وعن أسباب الطّلاق، قال: "هي ضحكت عليا وأنا آمنتلها جامد بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في الفترة دي.. كنت محتاج ست، أنا راجل مهرجل وحياتي غير منظمة، وكنت بشتغل كويس وبكسب كويس ومضيع، وكنت محتاج للأمان وست يتآمن لها وهي كانت أمينة جدًا على فلوسي".

وأوضح: "كنت بعمل حفلات في المحافظات وأرجع أديها الفلوس وأحط القرش على القرش.. جت قالتلي إنت لازم تجيب بيت ملك.. وأنا بأمان شديد قلت لها اكتبي البيت باسمك والشيكات عشان إنتي الي بتروحي تسددي كل شهر القسط، ولما أقولك أبقى انقلي الملكية ليا ابقى اعملي كده".

واختتم حديثه: "أنا طلبت منها كده عشان مكنش عندي دفتر شيكات ومليش تعاملات مع البنوك.. لكن لما طلبت منها تنقلي ملكية البيت رفضت.. أنا كنت باختبر أنا عايش مع مين وبجس النبض.. فرفضت وقالتلي أديك حقها ده بعد ما الشقة غليت عن تمنها اللي أنا اشتريته به.. وفي الآخر اديتني شيك بربع تمنها وقالتلي إذا كان عاجبك".

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