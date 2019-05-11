شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوان روسو: نحضر لفيلم عن المثلية الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأخوان روسو مخرجا فيلم Avengers: Endgame عن ظهور شخصية مثلية للجنس في أفلام شركة مارفل.

وأعلن الإخوان روسو الخبر أثناء مقابلة بـ برنامج EW Morning Live، بينما كان قد سأل جو روسو عن ظهور أول شخصية مثلي الجنس في مجموعة دعم الناجين من ثانوس في خلال فيلم "Endgame"، وأكد "جو روسو" أن هذه الشخصية هي الأولى في عالم مارفل.

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وأضاف جو روسو" أنه كانت هناك تلميحات حول الحياة الجنسية لشخصيات أخرى، ولكن هذا هو أول شخصية مثلي الجنس علنا يظهر ضمن الأفلام"، كما كشف الأخوان روسو عن وجود شخصية جديدة مثلية الجنس ولكن لن يتم الكشف عنها الان.

وأكد جو روسو "أن هناك شخصية مثلي الجنس تظهر في أحد أفلامها، ووأنا متأكد أن الأعلان عنها سيكون قريبا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".