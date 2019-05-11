شكرا لقرائتكم خبر عن "ليتك كذبت" و"تغيب شمس" و"يشتكى".. أغانى جديدة لمطربة ستار أكاديمى أميمة طالب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى محمد هارون لـ"الخليج 365"، إن المطربة التونسية أميمة طالب نجمة الأوبرا وبرنامج "ستار أكاديمى انتهت من تسجيل 4 أغنيات في ألبومها الجديد، والأغنية الأولى تحمل اسم"تغيب شمس"وهى من كلمات وألحان بندر بن فهد، وتوزيع محمد هارون.
والأغنية الثانية تحمل عنوان "مين بحبك" من كلمات وألحان بندر بن فهد، وتوزيع محمدهارون، أما الأغنية الثالثة فبعنوان "ليتك كذبت"، من كلمات وألحان بندر بن فهد، وتوزيع محمد هارون، والأغنية الرابعة "يشتكي"، كلمات وألحان بندر بن فهد، وتوزيع محمد هارون.
يذكر آن أخر أعمال أميمة طالب أغنية "من العشرة" هي أغنية خليجية من كلمات حسين اليامي وألحان محمود الخيامي ومن توزيع خالد نبيل.
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