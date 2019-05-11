شاهد: ريهام سعيد تكتوي بتعليقات مُتابعيها.. والسببُ آيتن عامر

اشتعلت الأزمة المثارة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بين النجمتين المصريتين الإعلامية والفنانة ريهام سعيد وآيتن عامر، بعد تصريحات الأخيرة عن الأولى، بأنها لا تتقن التمثيل، حيث انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل المتابعون مع أي منشور لهما، وتحويله لساحة حرب كلامية. ونشرت ريهام صورةً من بوستر مسلسل “زي الشمس”، على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، هنأت خلاله بطلة العمل، الفنانة دينا الشربيني، وأرفقته بتعليق قائلة: “غير إنك محترمة ومتواضعة.. إنتي إنسانة جميلة وتستحقي كل خير.. أبدعتي، وبرافو، وربنا عوضك خير وإن شاء الله تفضلي عالية فوق السما، ربنا بجد كبير”.

وتطرّق أغلب المتابعين إلى أزمة ريهام مع آيتن عامر، موجهين لها عبارات حادة، ما دعاها للدخول والرد على بعض التعليقات التي تشير إلى حقدها على “آيتن” وغيرتها منها. وعلّق أحد المتابعين على منشور ريهام، قائلًا: “ليه كل هالحقد يا ريهام على آيتن.. هي قالت إنك ممثلة لما تلبسي الدور ماتهتميش بالجمال والمكياج ودا شيء جميل إنك في هذا الجانب محترفة، وقالت عن تمثيلك كويسة بس محتاجة أكتر ولو عاوزة تعاتبيها عاتبيها بينك وبينها، وبالأخير دا رأيها والمذيعة سألتها”، وردّت “ريهام” عليه متسائلة: “حقد على آيتن؟”. وحاول أحد المتابعين، إحراج ريهام بعد تغزّلها في دينا الشربيني، بعبارات من المدح، قائلاً: “هو إنتي يا ريهام مش عندك مبدأ إنك بتكرهي خطافات الرجالة”، وردّت عليه الإعلامية المصرية بقولها: “عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي من قبل دينا”. وكانت آيتن عامر، تحدثت عن خلافها مع ريهام سعيد، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج “شيخ الحارة”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عبر فضائية “القاهرة والناس”، قائلة: “ريهام ممثلة جيدة، لكنها تحتاج الاستعانة بورش التمثيل”.