بالفيديو: زوج الدكتورة خلود يفضحها بسبب مائدة الإفطار .. والأخيرة تصفه بالغشاش!

أشعل أمين، زوج الدكتورة خلود، مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو كشف فيه عدم قدرتها على تحضير الطعام.

وبدا في المقطع المصور وخلفه زوجته ومائدة الطعام، وأشار إلى أنها لم تحضر أياً من الأطباق وأن أشخاصاً آخرين قاموا بإحضارها. وهو ما استفزها ودفعها إلى الدفاع عن نفسها وإلى وصفه بالغشاش ، وأحدث ذلك ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 347 ألف مشاهدة.