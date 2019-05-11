بعد تصريحات أحمد سعد في "شيخ الحارة".. ريم البارودي تضرب بيد من حديد

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة لعقد زواجها وطلاقها، وجاء ذلك بعد ظهور الفنان أحمد سعد مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة"، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل

الاجتماعي "فيسبوك".

وقد أعلنت "ريم" أن زواجها من أحمد سعد تم في اليوم الموافق 23-2-2017 وتم الطلاق في 21 - 3 - 2017, وجاء ذلك بعد

اعتراف أحمد سعد في برنامج شيخ الحارة أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

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ويذكر ان آخر أعمال الفنانةريم البارودي مسلسل "قيد عائلي"، وشاركها في العمل كلاً من "صلاح عبد الله, عزت العلايلي, ميرفت أمين, بوسي، والمسلسل من إخراج تامر حمزة, وتأليف محمد رجاء.