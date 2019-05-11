نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة لعقد زواجها وطلاقها، وجاء ذلك بعد ظهور الفنان أحمد سعد مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة"، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصلالاجتماعي "فيسبوك".
وقد أعلنت "ريم" أن زواجها من أحمد سعد تم في اليوم الموافق 23-2-2017 وتم الطلاق في 21 - 3 - 2017, وجاء ذلك بعد
ويذكر ان آخر أعمال الفنانةريم البارودي مسلسل "قيد عائلي"، وشاركها في العمل كلاً من "صلاح عبد الله, عزت العلايلي, ميرفت أمين, بوسي، والمسلسل من إخراج تامر حمزة, وتأليف محمد رجاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات أحمد سعد في "شيخ الحارة".. ريم البارودي تضرب بيد من حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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