كريم محمود عبد العزيز ينافس ريكو في الغناء بـ"شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ٧ من مسلسل شقة فيصل للنجم كريم محمود عبد العزيز، بظهور خاص للفنان والمغني الشعبي " ريكو" وهو يغني في فرح بمنطقة " ميزو" كريم محمود عبد العزيز، ومن هنا بدأ ميزو بإستجواب الحاضرين عن صاحب الفرح لأنه يريد أن يصعد على المسرح لكي يغني، وعرض عليهشخص هناك بأن يدفع مبلغ ١٠٠ جنيه لكي يسمح له أن يصعد على خشبة المسرح للغنى في الفرح الشعبي، وبالفعل غنى في الفرح وانبسط الحاضرين، ولكن العاملين على الفرح والمطربين الآخرين أخذوا من ميزو " المايك" وتم طرده "بشياكه"
يشتغل زغللة اخ " ميزو" مع عصابة مافيا من أجل كسب الأموال، ويبدو أنه سيقع في مشاكل كثيرة من عمله هذا، وهذا ما ستوضحه الحلقات القادمة.
تنتهي الحلقة ببحث سكر على عمل لكي تصرف من خلاله على نفسها، فهى لا تريد أن تصبح "عالة" على اختها الراقصة زوجة فيصل والد ميزو.
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