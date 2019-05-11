كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد علي رزق لـ"الخليج 365 الفني": دياب من أكثر الفنانين مهنية وشطارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بالعمل في مسلسل "أبو جبل" والتعاون الثاني مع مصطفى شعبان بعد "أيوب" مؤكدًا سعادته إزاء ردود الأفعال حول دوره ومشاهده مع دياب، في العمل.
واضاف رزق، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" قائلًا: "عاوز أقول إن دياب، من أكتر الممثلين مهنية وشطارة وطيبة ومبسوط جدًا إني اشتغلت معاه واللي جاي هيكون مفاجأة للجمهور".
"أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.