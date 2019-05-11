كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد ثروت يجسد شخصية "الملك خوفو" في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان محمد ثروت ضيف شرف بالحلقة الخامسة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث جسد شخصية الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، وذلك بعدما عاد أبطال المسلسل سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخرالعرب، إلى العصر الفرعوني.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.