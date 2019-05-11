الزعيم سر تفوق السقا في أعمال رمضان

الجدير بالذكر أن النجم الأسطوري عادل إمام توقف عن تصوير مسلسله الذي كان مقررا له العرض في رمضان لأسباب غير معروفة أدت لرفعه من خارطة الأعمال الدرامية لرمضان لهذه السنة.

وجاء مسلسل زي الشمس ثانيا، ثم مسلسل قابيل ثالثا، وجاء عدد من المسلسلات في الترتيب التالي مثل لمس أكتاف، وبركة وكلبش 3 وزلزال وهوجان وفكرة بمليون جنيi.

وظهرت شكوى جمهور الفنانين في المسلسلات المتراجعة عن الصدارة في الموسم الرمضاني، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم على متابعة أعماله نجومهم المفضلين عبر الإنترنت أو اليوتيوب بشكل خاص، بعد العطل الذي أصاب التطبيق الذي يمتلك حق عرض تلك المسلسلات بشكل حصري.