كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالرغم من المنافسة.. "طلقة حظ" يذكر لقب "باشا مصر" في "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من منافسة مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، مع مسلسل "كلبش 3" في شهر رمضان، تضمنت الحلقة الخامسة من المسلسل الأول، ذكر لقب "باشا مصر" على الفنان أمير كرارة بطل المسلسل الثاني.

وجاء ذلك ضمن مشهد للفنان خالد أنور، أثناء حديثه مع صديقته وسؤالها له عن المتصل به، ليرد مدافعاً عن نفسه، قائلاً: "رقم مجهول يظهر على truecaller باشا مصر يعني أمير كرارة".