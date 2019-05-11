رد فعل غير متوقع لرشدي أباظة تجاه صلاح ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة «مراتي مدير عام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعتبر فيلم «مراتي مدير عام»، من أهم الأعمال الفنية التي جمعت كل من الفنانة شادية، وزوجها الفنان صلاح ذو الفقار، واللذان شكلان ثنائيًا مميزًا في الأعمال التي جمعت بينهما.

ولكن مالا يعرفه الكثيرون أن بطولة الفيلم أسندت في بداية الأمر إلى الفنان رشدي أباظة، وتقاضى عربونًا مقدمًا على بطولة الفيلم، ولكن بعد زواج شادية من صلاح ذو الفقار، وجدا الثنائي أنه من الممكن استثمار زواجهما في بطولات مشتركة بينهما.

ولم يجرؤ أحد على إبلاغ رشدي أباظة بقرار استبعاده من الفيلم، وفي أول يوم تصوير للفيلم في أستوديو نحاس ودون علم أباظة تفاجئ العاملون بالفيلم بحضور رشدي إلى الأستوديو وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملين والأبطال إلى غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدى إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع وبعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل رشدي بالديكور.

Advertisements

توقع العاملون أنهم سيخرجون من غرفهم ليجدوا رشدي وقد أحرق الديكور أو هشمه، لكنهم تفاجأوا جميعا بوجود باقة من الزهور وضعها رشدي داخل الأستوديو وإلى جواره 200 جنيه مبلغ عربون الفيلم ورقة مكتوب بها أخي صلاح أتمنى لك التوفيق.

وبعد تلك الواقعة ونجاح فيلم “مراتي مدير عام”، لم ينقطع عمل شادية مع رشدي، حيث تخطيا الموقف وقدما نجاحات سويًا.