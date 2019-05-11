مولود ميجان ماركل يتسبب في فصل مذيع «BBC»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” فصل أحد مذيعيها بعدما نشر صورة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق “الطفل الملكي يغادر المستشفى”، في إشارة منه إلى مولود الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

المذيع داني بيكر - الذي يعمل في إذاعة “بي.بي.سي 5” – كان قد كتب على حسابه الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “فصلت للتو من العمل”.. وأوردت “بي.بي.سي” الأنباء أيضا، أنه لم يرد متحدث باسم الوسيلة الإعلامية الأكبر في بريطانيا بعد على طلب للتعقيب.

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ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، كانت قد وضعت مولودها الأول، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي، وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

وكانت التغريدة، التي أزيلت لاحقا، قد أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس.. وكُتب تحت الصورة عبارة: “الطفل الملكي يغادر المستشفى”.. واتهم المذيع داني بيكر، الذي كان يعمل في إذاعة “بي بي سي” الخامسة، بالتهكم من أصول دوقة “ساسكس”.