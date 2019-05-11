ألبير الثاني أمير موناكو ينتقل إلى موسكو من أجل لوحة لامرأة تحت الماء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يزور ألبير الثاني، أمير موناكو، العاصمة الروسية موسكو؛ لارتياد معرض يقيمه مواطن من موناكو، يدعى أوليفيه جود، في الفترة ما بين 16 مايو و28 يوليو المقبل.

الناطق باسم مؤسسة الثقافة “يكاترينا” التي تولت تنظيم المعرض، قال في تصريحات له وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “روسيا اليوم”: إن مشروع الصور الفوتوغرافية الذي حمله إلى موسكو، أوليفيه جود، يسلط الضوء على عالم أعماق البحار.

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الناطق باسم المؤسسة أضاف، يعتبر المشروع حلقة في سلسلة التبادلات الثقافية بين المؤسسة الروسية ومؤسسات الفنون بموناكو، كما أن أمير موناكو سيرتاد المعرض في 16 مايو الجاري، أي يوم افتتاحه.

المصور، أوليفيه جود، فسيحضر إلى موسكو ليقدم مشروعه الخاص تحت عنوان “امرأة والغوص في البحر” والذي أبدعه بالتعاون مع صديقته، سيلفيا لوران.

يذكر أن المصور، أوليفيه جود، لا يعالج صوره الفوتوغرافية باستخدام البرامج الكمبيوترية بل يستخدم أجهزة الإضاءة وضوء الشمس فقط، وهو يسعى إلى استعراض حركة مستمرة وأجواء مذهلة لعالم أعماق البحار.