أخر مشهد قام وائل نور بتصويره قبل رحيله يعرض الآن في رمضان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد وفاته بثلاث سنوات في 2مايو ٢٠١٦، يعود الفنان المصري وائل نور، للظهور على الشاشة في مسلسل «شقة فيصل»، الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي.

وائل نور، توفي أثناء تصويره المسلسل وبدون استكمال مشاهده إلا إن المخرج رفض حذف المشاهد التي قام بتصويرها، وكان أخرها مشهد للنجم الراحل داخل مسجد وهو يبكي ويبتهل إلى الله.

وظهر وائل نور، في المسلسل وهو يجسد شخصية دور أيمن ريموت، صاحب محل لتصليح الدش في المنطقة التي ينتقل لها الفنان كريم محمود عبدالعزيز “ميزو”.

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مسلسل «شقة فيصل» تم الانتهاء منه منذ العام 2016، ولكن تأجل عرضه لظروف خاصة بالقناة العارضة، ورحل الفنان وائل نور بعد تصوير دوره في المسلسل في 2 مايو 2016.

وتعرض وائل نور، لجلطة مفاجئة في الشريان التاجي، حيث سبب له التدخين ضيق في الشرايين واضطراب ضربات القلب ونقص الأكسجين في الدم، وزيادة ثاني أكسيد الكربون، وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وزيادة لزوجة الدم، وتسخين جدران الشرايين وتصلبها.

كان التدخين عقبه كبيرة أمام صحة وائل نور حيث تسببت له في ترسيب المواد الكيميائية تحت جدار الشرايين، مسببة انسدادها، فقلل سريان الدم في الشرايين، وكان وائل نور مصابًا أيضا بارتفاع الضغط والكوليسترول في الدم، تسببا في إصابته بقصور في الشريان التاجي أي حدوث انقباض في عضلات الشريان مسببا ضيقها.