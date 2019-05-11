محمد فؤاد يشعل خيمة «ع الطاولة» بدويتوهات مع المعجبات وحضور كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الميجا ستار محمد فؤاد أولى السهرات الرمضانية لخيمة “ع الطاولة” داخل مول جاليريا 40 بالشيخ زايد وسط حضور حمل لافتة “كامل العدد” .

حضر “فؤش” بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوي، وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “سلام” ضج المكان بعاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها وجه تحية للحضور لحفاوة الإستقبال، وقام بتهنئتهم بالشهر الكريم.

وأشعل فؤاد الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: “ابن بلد” و “يا أصيل يا اصلي” و”ساعات بشتاق” و”بين إيديك” و”طمني عليك” و”خدنى الحنين” و”يا ناسي روحى” وقلبي اللي حبك” و”الحب الحقيقي” و”القلب الطيب” ،”كمننا “و “حيران”. وغيرها ممن تبادل غنائها مع المعجبات كدويتوهات نالت إعجاب الجميع.

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وأشرف علي تنظيم حفل فؤاد داخل خيمة “ع الطاولة” R Productions حسن رمزي ويوسف محلب وأحمد الغول.

وكان محمد فؤاد قد أحيا مؤخراواحدة من أضخم حفلات شم النسيم، وذلك داخل نادي وادي دجلة بالتجمع الأول بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم.

الفنان المصري حضر الحفل بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوي، وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.