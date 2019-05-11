مواويل أحمد عدوية تشعل خيمة «كابستون» بالشيخ زايد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية حفل خمية “كابستون” بالشيخ زايد بعدد كبير من مواويله المميزة بحضور عدد كبير من محبيه ورواد المكان.

وقدم عدوية خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشعبية منها: أغنية “زحمة يا دنيا”، وأغنية “الناس الرايقة”، وأغنية “سلامتها أم حسن”، وأغنية “حبة فوق”، وأغنية “البحر بيضحك ليه”، وغيرها ممن طالب بها محبيه حتي قرب مدفع الإمساك.

والحفل من تنظيم عمر طارق وتميز بأجواء الفخامة والرقي، وذلك وسط أجواء الهواء الطلق.

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وكان الفنان المصري أحمد عدوية قد احتفل مؤخرا بزفاف نجل شقيقته، المطرب المصري ياسر عدوية على عروسه أمنية محمد، في إحدى قاعات الأفراح الكبرى بمنطقة الرماية بمحافظة الجيزة، بحضور مجموعة كبيرة من أقاربه وأصدقائه من الوسط الفني والاعلامي.

الحفل بدأ بدخول العروسين على سيارة مكشوفة حتى بهو القاعة، ثم قدم ياسر أغنية سجلها خصيصا لعروسته، وسط تفاعل الحضور.

وحرص على الحضور خال العريس المطرب أحمد عدوية وابنه محمد عدوية، واللذان قاما بالغناء تحية منهم للعروسين، وأحيا الحفل المطربان الشعبيان شعبان عبدالرحيم وحسام حسني وفرقة سبايسي مكس.