محمود الليثي يشعل خيمة «سهراية» في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي مساء الخميس، أولى السهرات الرمضانية لخيمة “سهراية” بفندق تريامف القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

وقدم الليثي خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها أغنية “بونبوناية”، وأغنية “يا عم يا صياد”، وأغنية “إذا كان قلبك كبير”، وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان.

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وتميز الحفل بالديكورات الفخمة وسط أجواء الهواء الطلق والتنظيم لوليد منصور وماجد حسني وتريامف، وكان ضمن الحضور كل من الفنان خالد زكي، والفنانة نرمين ماهر، والفنانة سناء يوسف، والإعلامي أسامة منير، وال dj ياسر الحريري، والإعلامية فاطيما.

وكان الفنان محمود الليثي قد قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لمسلسل “ولد الغلابة” للفنان أحمد السقا، والتي تحمل اسم “يا جبل ما يهزك ريح”، وهي من كلمات عبد المنعم طه، ومن ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

ومسلسل “ولد الغلابة”، ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية، ويشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، النجوم محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، للمخرج محمد سامى والمنتج صادق الصباح.