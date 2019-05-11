خالد سليم يتألق فى افتتاح خيمة الحارة بالتجمع الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري خالد سليم أولى حفلات خيمة الحارة بكمبوند سكاي بالتجمع الخامس بحضور عدد كبيرمن نجوم الفن والمجتمع.

وكان من بين الحضور كل من الفنانة نهال عنبر، والمستشار السياسي محيي بدراوي وحرمه رشا بدراوي، ورجل الأعمال عمرو جمعة، ودانا البدراوي، والفنانة عبير منير .

ويعد هذا هو العام الثاني لخيمة الحارة، والتي ينظمها كلا من محمد طحون ممثلا عن شركة تاكتكس، وإسلام الشايب ممثلا عن شركة وايت.

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وكان الفنان المصري خالد سليم قد كشف مؤخرا عن إصابته بورم في الأحبال الصوتية، وتحدث عن هذه الفترة ووصفها بالقاسية جدا، عندما شعر بآلام شديدة في أحباله الصوتية، وأكد له الطبيب في البداية أنه يعاني من تجمع دموي.

الفنان المصري أكد أنه بعد عمل بعض الفحوصات تبين أنه مصاب بورم، وبالتحليل تبين أنه ورم حميد في الأحبال الصوتية.

خالد سليم قال إن هذه الفترة مرت عليه بصعوبة، حيث ظل ممنوع من الكلام، لمدة 20 يوم، وظل لفترة ممنوع من الغناء أيضا.

الفنان المصري أشار إلى أنه أثناء فترة العلاج تعاطى أدوية بها كورتيزون، مما تسبب في زيادة كبيرة في وزنه وتجاوز الـ120 كيلو، ولذلك عندما انتهت فترة علاجه خضع لتمارين قاسية لانقاص وزنه، ومازال يذهب إلى الجيم باستمرار.