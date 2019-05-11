ياسر جلال يتورط فى قضية قتل في «لمس أكتاف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر مسلسل لمس أكتاف للنجم المصري ياسر جلال، مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة، والتى تمكن فيها ياسر من خطف انتباه الجمهور المصرى والعربى منذ بداية موسم الدراما، فبعد كل حلقة من حلقات المسلسل يتصدر مؤشرات البحث يوميا ليتربع وحيدًا على عرش التريندات.

وكانت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لمس أكتاف، قد بدأت بصلح بين “أدهم” الذى يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وصديقه “أشرف” الذى يجسد دوره المصارع كرم جابر، بعدما أنقذ الأول نجل الثانى من القتل على أيدى تجار مخدرات.

وخلال الحلقة تم توريط أدهم فى قضية قتل، إذ كانت مدبرة لتوريط “حمزة” ويجسد دوره الفنان فتحى عبد الوهاب، الذى تمكن من الهرب رغم تصويره بكاميرا هاتف.

وانتهت الأحداث بمشاجرة بين أدهم ومجموعة أشخاص بسبب عدم سداده ديونًا مستحقة لهم، قبل أن يتدخل صديقه “أشرف”، الذى تم اختطافه داخل أحد المحلات خلال المشاجرة.