ويل سميث يفتتح العرض الخاص لـ«علاء الدين» برفقة نجم مصري.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أقيم العرض الخاص لفيلم علاء الدين في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء ذلك بحضور أبطال الفيلم النجم الأمريكي ويل سميث، والنجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود وناعومي سكووت.

النجم العالمي ويل سميث، أطل على السجادة الحمراء وهو يداعب “ناعومي” أمام المصورين، بينما مينا مسعود أطل بـ بدلة تجمع بين لوني الأبيض والأسود.

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ومن المقرر عرض الفيلم يوم 24 مايو المقبل بدور العرض الامريكية والعالمية، ويجسد ويل سميث دور الجني الازرق، بينما يجسد مينا مسعود دور علاء الدين في أول فيلم واقعي، وناعومي سكووت تشارك بدور الأميرة ياسمينا.

وعلى جانب أخر، توجه النجم الأمريكي الأسمر ويل سميث إلى الهند ليتعلم كيف يصبح كأحد نجوم بوليوود في الرقص، حيث يستعد الممثل لتصوير إحدى الرقصات المميزة في فيلم جديد.

وظهر في مقطع حصري لـ PEOPLE من عرضه على Watch Will Smith’s Bucket List ، من خلال موقع Facebook، حيث التقى النجم البالغ من العمر 50 عامًا مع العديد من ممثلي بوليوود المشهورين منهم تايجر شروف Tiger Shroff و تارا سوتاریا Tara Sutaria و أنانيا باندي Ananya Panday.