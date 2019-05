شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بالتزامن مع طرحه بدور العرض.. تريلر جديد لفيلم Tolkien والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Fox، عن تريلر جديد لفيلم الدراما والسيرة الذاتية Tolkien، بالتزامن مع طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم، حيث تواجد بالسينمات منذ مساء أمس الجمعة، الفيلم يحكى السيرة الذاتية لـ "جي. آر. آر. تولكين" مؤلف سلسلة كتب The Lord Of The Rings و The Hobbit.

فيلم Tolkien من بطولة ليلى كولنز، نيكولاس هولت، ميمي كين، جينيفيف أورايلي، بام فيريس، كريج روبرتس، ديريك جاكوبي، لورا دونيلي، ومن إخراج دوم كاروكوسكي، ومن تأليف ديفيد جليسون، وستيفن بيريسفورد.

يدور Tolkien حول استكشاف السنوات التكوينية للمؤلف اليتيم لأنه يجد الصداقة والحب والإلهام الفني بين مجموعة من المنبوذين في المدرسة، هذا يأخذ به إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، التي تهدد بتمزيق "الزمالة" على حدة، كل هذه التجارب ستلهم تولكين لكتابة رواياته الشهيرة عن الأرض الوسطى.