شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من "علامة استفهام".. محمد رجب يعزف ساكسفون ويضم ميرهان حسين لفرقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الخامسة من مسلسل "علامة استفهام" ظهر "نوح الشواف" محمد رجب بآلة الساكسفون، وذهب لمقابلة "رحاب" ميرهان حسين، وسيطرت الأجواء الرومانسية بينهما داخل سيارته، وعزف لها على الساكسفون فى الشارع، ثم ذهبا إلى الغواصة الخاصة به والذى يقيم بها بروفات فرقته الموسيقية، وضم "رحاب" للفرقة التى غنيت "أما براوة" وهى الأغنية التى تذكر "جاسر" محمد ناصر شقيق "نوح" بالفتاة التى كان يحبها وتوفيت فى حادث تصادم سيارة بسبب غنائه نفس الأغنية لها.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.