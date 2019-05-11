شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رد فعل نجوم هوليوود عند تلقيهم رسائل نصية من أمهاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الجمهور دائما على معرفة الحياة الشخصية للنجوم المفضلين لديهم، خصوصًا فى علاقتهم بأقاربهم مثل العلاقات العاطفية، وأيضًا علاقة النجوم بآبائهم وأمهاتهم، فبعض النجوم، وتحديدًا النجمات لا يتحركون أى خطوة فى المجال الفنى إلا باستشارات من أمهاتهم، فى حين أن بعض النجوم والنجمات علاقتهم ليس على ما يرام مع أمهاتهم، بل وقد يصل الأمر إلى ساحات المحاكم.



الإعلامى الأمريكى جيمى كيميل، سلط الضوء فى برنامجه "جيمى كيميل لايف" عن علاقة نجوم هوليود بأمهاتهم، من خلال تقرير أجراه البرنامج، لبعض النجوم وهم يقرأون رسائل من أمهاتهم، وقد شمل التقرير مجموعة من النجوم من أبرزهم كاتى بيرى، وكيم كاردشيان وجوش جروبان وروب ديلانى.



Advertisements

الرسالة التى تلقتها كاتى بيرى من والدتها تقول "العمل الجماعى عندما تتعايشين مع شخص يجعل الحلم يتحقق.. تعرفين أن أمك وأبوك يحبونك ويريدان الأفضل لك.. ولكن فى أى علاقة يجب أن يتولى الرجل القيادة.. حتى إذا جعلتيه يعتقد ذلك فقط.. الرجل هو الرأس.. والمرأة هى العنق التى تحرك الرأس.. يجب فقط أن تفعلى ذلك فى الوقت الذى يشعر هو أنك لا تفعلى ذلك.. مثل تحول الشراع فى المركب الشراعى وسط الرياح نوعا ما.. رقيق.. ولكنه سيبدأ بالتحرك.. يجب أن تحجزى معه مركب شراعى لتشاهدى الشعور.. سأفعل ذلك معك فى أى وقت".



كاتى بيرى

بينما تلقى الممثل ديفيد هاربر من والدته رسالة تقول "ديفيد.. أحبك كثير.. هل يمكنك أن ترسل لى أى شيء تجده مجانًا.. شكرا لك جزيلاً.. أقلام.. أو سلاسل مفاتيح.. هل تستمتع بوقتك.. أحبك.. أمك"، ليتابع هو قائلاً "لم أرسل لها أى شىء".



ديفيد هاربر

أما نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان فكانت رسالة والدتها "هل يمكنك أن تأتى للعشاء غدا الساعة 7؟".. وفى اليوم التالى "أنت لا تجيبين أبدًا.. سألتك هل تريدين القدوم لتناول العشاء فى الساعة السابعة".



جانب من البرنامج

