كارمن سليمان بـ"العباءة" في افتتاح خيمة المعدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: افتتحت المطربة الشابة كارمن سليمان خيمة المعداوي بالمعادي، في خامس أيام الشهر الكريم. وظهرت كارمن خلال الحفل بالعباءة. وقدمت كارمن باقة متنوعة من أبرز أغانيها. يذكر أن كارمن أطلقت مؤخرًا دعاءًا دينيًا بعنوان "سبحانه".

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