نسرين أمين تعلق على شائعة وفاتها: "الله يرحمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: تفاعلت الفنانة نسرين أمين مع شائعة وفاتها التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وعلقت نسرين بسخرية على تغريدة أحد رواد موقع تويتر الذي كتب: "نسرين أمين في ذمة الله.. البقاء لله"، لتعلق نسرين: "الله يرحمني.. البقاء لله". يذكر أن نسرين تشارك في ماراثون دراما رمضان من خلال مسلسلي "زلزال" لمحمد رمضان، و"شقة فيصل" لكريم محمود عبدالعزيز.

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