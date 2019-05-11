ريم البارودي ردا على تصريحات أحمد سعد: "كفاية هبل.. عاملة حساب مرضك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

ردت الفنانة ريم البارودي على ما قاله طليقها الفنان أحمد سعد، خلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة"، إذ صرح بأنه لم يتزوجها إلا 6 أيام فقط، وعلق على بكائها في البرامج قائلا: "كنتي بكيتي عند المأذون يمكن مكنتش طلقتك".

وردت البارودي عبر خاصية "الاستوري" على حسابها عبر "إنستجرام": "سمعت إني اتجوزت 6 أيام.. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هااااا.. مش مهم بس المهم كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه إني يا حرام اننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها".

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وأضافت: "اقسم بالله وحياة شهر كريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس".

واختتمت: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوما .. العمل عمل الله".