محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة رانيا يوسف عددا من زملائها الفنانين على مسلسلاتهم فى رمضان من خلال مقاطع فيديو عبر خاصية "الاستورى" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكذلك عبر حسابها على "تويتر". وقالت يوسف لدينا الشربينى وريهام عبد الغفور، بطلتي مسلسل زى الشمس: "مبرووك حبايبي". وقالت للفنان أحمد السعدنى: "دورك مكسر الدنيا يا أحمد فى زى الشمس.. مبرووك". Advertisements وعلقت على مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق: "مبرووك حدوتة مُرة.. متألقة كالعادة". وقالت للفنانة إيمى سالم: "مبرووك.. طلقة حظ". وهنأت نسرين أمين قائلة: "مبروك نسرينو شقه فيصل وزلزال". وكتبت للفنانة دنيا سمير غانم: "قمر يا حبيبتي مبروك بدل الحدوتة 3".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم" دينا الشربيني والسعدني"..رانيا يوسف تهنئ هؤلاء النجوم في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.