بالفيديو.. أحمد سعد: طلقت ريم الباردوي بعد 6 أيام زواج وكان معمول لي عمل

كشف الفنان أحمد سعد، أنه تزوج الفنانة ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط، وقام بتطليقها بعد ذلك، ولكن جمعتهما حالة حب وصداقة لسنين. وردا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج “شيخ الحارة”، على فضائية “القاهرة والناس”،،طالب سعد، بإنهاء فقرة البرنامج الخاصة بـ”شيخ الحارة” بعد سؤاله بأن إحدى زوجاته تقوم بعمل أعمال سحرية له، وأكد أنه بالفعل ذهب لأحد الشيوخ وأكد أن هناك شخص يقوم بعمل لي، قائلا: “كان بيحصلي حاجات غريبة”.

وكانت ريم البارودي هي من أعلنت خبر زواج سمية الخشاب من أحمد سعد في مايو 2017، رغم نفي الزوجين ارتباطهما وقتهما. ريم البارودي ارتبطت بأحمد سعد لسنوات انفصلا خلالهما لأكثر من مرة، كما كشفت ريم أنهما كانا متزوجان قبل أن ينفصلا ويتزوج من سمية الخشاب. كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين. لتخرج بعده مباشرة الفنانة سمية الخشاب وتعلن من خلال المذيعة بوسي شلبي التي استضافتها في برنامج “أحلى النجوم”، أنها رفعت قضية خلع للانفصال عن أحمد سعد، ولمحت إلى إساءته معاملتها وتعديه عليها بالضرب. يشار إلى أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفلا بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.