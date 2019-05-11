شاهد: بين الموت والكلبش.. الأحزان تسيطر على نجوم دراما رمضان 2019

يوم تلو الآخر، تشتعل المنافسة في دراما رمضان 2019 بين نجوم الفن، لكن ما لاحظه المشاهدون في الحلقات الأولى من بعض الأعمال الدرامية هو سيطرة مظاهر الحزن، سواء بـ”الموت” أو “الكلبش”، لأحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. وتعاطف المشاهدون مع العديد من النجوم، ومنهم محمد رمضان، ومصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، وياسمين صبري، وهاني سلامة، وغادة عبدالرازق، وغيرهم. وجاءت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل “أبو جبل”، صعبة، حيث تعرض منزل العائلة للحريق، ونُقل الأب إلى المستشفى، وكان أولاد “حسن” في الشقة، وعندما صعد لإنقاذ أطفاله، وانتشلهما من النيران، ولكن بعد فوات الأوان، حيث أكد المسعفون أنهما فارقا الحياة. ولم يكد “حسن”، يستوعب موت أولاده؛ بسبب حريق نشب في المنزل، إذْ تلقى صدمة جديدة بوفاة شقيقه نتيجة حادث سيارة. أما مسلسل “قمر هادي”، فبدأ بظهور “هادي أبوالمكارم”، الذي يجسد دوره الفنان المصري هاني سلامة، في حالة من الحزن، حيث تعرض لحادث سير أثناء عودته من إجازة مع زوجته مريم، وفقدا فيه طفلتهما.

وفي مسلسل “حكايتي” الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ياسمين صبري، في أولى بطولاتها المطلقة، ظهرت في البداية بطريقة “الفلاش باك”، لتكشف عن محاولة قتلها، عن طريق تعرضها لحادث سير، فيما واجهت حزنًا على والدتها “صوفيا”، التي توفيت نتيجة إصابتها بالسرطان، تاركة إياها تواجه مصيرها المجهول. وفي إحدى الحلقات يتعرض والدها “سليم”، للسجن في قضية شيكات، بعدما تصل قوة من إدارة تنفيذ الأحكام لإلقاء القبض عليه بموجب حكم صادر لشقيقه بسجنه 3 سنوات. أما مسلسل “قابيل”، فشهدت الأحداث، اختفاء فتاة تدعى “سما”، وتجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل، إلى أن يتم الإعلان عن مقتلها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إضافة إلى اختطاف ومقتل “آدم”، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، ليبدأ محمد ممدوح، “ضابط الشرطة”، بالتحقيق في الأمر. وشهد مسلسل “هوجان”، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد عادل إمام، القبض على “بلهول” الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله، وهروب “هوجان” محمد عادل إمام، من الشرطة عن طريق تسلقه أحد القطارات.

وكشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “حدوتة مٌرة”، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عن قيامها بخطة مع زوجها لإيهام أهل قريتها أن أبنائها الثلاثة ماتوا بعد تناولهم الطعام، وبعد نجاحها في خطتها وحصول زوجها شحاته الذي يجسده الفنان محمد شاهين، على الأموال، تقوم بوضع السم له في الخمر ويتناوله ثم يفارق الحياة، بعد أن تزوجها وهي حامل من عشيقها، وتتركه “مُرّة”، في المنزل قتيلًا، وتأخذ الأموال وتهرب من القرية. وفي هذا الصدد، يقول الناقد المصري طارق الشناوي، إن سيطرة الأحزان على الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2019 عنصر من عناصر جذب المشاهد، لافتًا إلى المصريين معروفين بالعاطفة، وفي حال تم تصديق المشهد بعاطفته سيتابع الحدث لمعرفة التفاصيل. وأضاف الناقد المصري ، أن الدراما المصرية هذا العام تشهد تحولًا ملحوظًا وتستحق البدايات أن نطلق عليها الدراما الحزينة، لكن إذا أحس المشاهد بالقتل من تكرار أحداثه، سينصرف عن المشاهدة، وهذا سيُسئل عنه القائمون على أحداث المسلسل، ولكننا نستطيع الحكم بشكل عام على المسلسل من حلقاته الأولى.