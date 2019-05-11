هنا الزاهد عروس النيل في "الواد سيد الشحات"

يكتشف سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، في الحلقة الخامسة من مسلسل الواد سيد الشحات، أنهم لم يعودوا بالزمن 7 سنوات، ولكنهم عادوا إلى زمن الفراعنة في عصر الملك خوفو، ويحاولون العودةإلى زمنهم مرة آخرى لكن العالم لا يسمح لهم بذلك.
ويتم عرضهم للبيع كعبيد في عصر الفراعنة، ويأتي كاهن ويشتري فخر وريتاج ويترك سيد،
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
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