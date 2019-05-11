"بالفيديو..تورط محمد إمام بقضية قتل جديدة في "هوجان

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد امام, بمعرفة "بهلول" بأن وردة وراء محاولة قتله في السجن, و زيارة "وردة" لخالتها "كوثر" ومعرفة ان هوجان يبحث عنها, مؤكدة على خالتها ان تبلغها عند زيارة هوجان لها مرة أخرى.
تدور أحداث الحلقة حول زيارة "هوجان" لـ كوثر خالة وردة مرة أخرى, فتطلب منه النزول لشراء كباب و بسبوسة لتأكلها, فتبلغ وردة بوجود "هوجان" وتطلب منها أن تأتي في أسرع وقت, ولكن خالتها فوجئت بزيارة "بهلول" لها فور خروجه من
تنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "هوجان" برجوع هوجان لخالة وردة بعد ان أشترى لها كباب, بسبوسة, ولكنه فوجيء بمقتلها, ففر هارباً بعد وصول "وردة" واكتشاف مقتل خالتها خوفاً من ان يتم اتهامه بمقتلها.
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